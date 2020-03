Staatsbezoek Indonesië begint met kranslegging

Koning Willem-Alexander is dinsdagmorgen (lokale tijd) zijn staatsbezoek aan Indonesië begonnen met een kranslegging op het nationale heldenereveld Kalibata in Jakarta. Daar worden de slachtoffers herdacht van onder meer de onafhankelijkheidsstrijd die de Indonesiërs tussen 1945 en 1949 voerden tegen het Nederlandse koloniaal bewind.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima traden bij de plechtigheid in de voetsporen van koningin Beatrix en prins Claus (1995) en koningin Juliana en prins Bernhard (1971) die hier bij hun eerdere staatsbezoeken eveneens eer betuigden. Later op de dag gaat het koningspaar ook naar de Nederlandse erebegraafplaats Menteng Pulo. Daar hebben onder meer tijdens de Japanse bezetting in de Tweede Wereldoorlog en de onafhankelijkheidsoorlog omgekomen Nederlanders hun laatste rustplaats.

Na afloop van de korte ceremonie op Kalibata ging het gezelschap naar Bogor, voor de welkomstceremonie bij het presidentieel paleis en de ontvangst door president Joko Widodo en zijn vrouw Iriana. Aansluitend biedt de president een staatslunch aan, voorafgegaan door persverklaringen van Widodo en koning Willem-Alexander. Over aanpassingen van het staatsbezoek naar aanleiding van het dodelijke bootongeluk maandag, zijn nog geen mededelingen gedaan.