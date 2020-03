Staatsbezoek Indonesië aangepast na dodelijk bootongeluk

Het programma van het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Indonesië wordt „versoberd”, na het dodelijke ongeval maandag met twee boten die ter voorbereiding op het bezoek een proefvaart maakten. Het programma wordt „uit respect voor de nabestaanden van de slachtoffers” aangepast, laat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) weten. Op welke wijze dit gebeurt, wordt dinsdag door de RVD bekendgemaakt.

Het ongeluk gebeurde op een rivier in het Sebangau National Park in de provincie Midden-Kalimantan. Bij het ongeluk zijn meerdere dodelijke slachtoffers gevallen en gewonden. Volgens de krant Jakarta Post worden er nog acht mensen vermist. Volgens het Indonesische ministerie van Binnenlandse Zaken is een functionaris van de Nederlandse ambassade lichtgewond geraakt. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zouden het park donderdag bezoeken

Het koninklijk paar „is geschokt en leeft intens mee met nabestaanden van de slachtoffers en de gewonden”. Hun medeleven is ook overgebracht aan president Joko Widodo.