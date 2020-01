Staat niet in cassatie in zaak gemartelde Indonesiër

De Nederlandse staat legt zich neer bij het vonnis over de Indonesische oud-strijder Yaseman, die in 1947 door Nederlandse militairen is gemarteld. De rechtbank en het gerechtshof in Den Haag bepaalden eerder dat de Staat aansprakelijk en schadeplichtig is vanwege die onrechtmatige daad. Yaseman - inmiddels overleden - ontving 5000 euro smartengeld. Daarnaast oordeelde het hof vorig jaar dat de Staat zich niet kan beroepen op verjaring omdat het al meer dan zeventig jaar geleden is.

Waarom de Staat afziet van cassatie in de zaak-Yaseman en de verjaring, wilde een woordvoerder van het ministerie van Defensie donderdag niet zeggen. De verjaringskwestie was losgekoppeld van de inhoudelijke zaak en werd in een aparte rechtszaak behandeld.

De door de Staat gewenste verjaring werd ook in twee andere Indonesiëzaken afgewezen door het hof. Maar hier is nog geen besluit genomen over een mogelijke gang naar de Hoge Raad. Deze zaken lopen inhoudelijk nog en de Staat wacht hier eerst de eindvonnissen af voordat hij een besluit neemt over cassatie, zei de woordvoerder. Het gaat om kinderen van geëxecuteerde mannen en om mevrouw Tremini, die destijds als 18-jarige werd verkracht door vijf militairen.