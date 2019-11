Staat mogelijk aansprakelijk voor dode Irak

De Nederlandse staat is mogelijk aansprakelijk voor een schietincident in Irak waarbij in april 2004 een dode viel. De auto waarin het slachtoffer zat werd bij een controlepost onder vuur genomen door zowel een Nederlandse militair als door Iraakse troepen.

De rechtbank in Den Haag stelt woensdag in een tussenvonnis in de zaak dat niet meer kan worden vastgesteld wie het dodelijke schot loste. Dat de Nederlandse militair het vuur opende, is volgens de rechtbank niet onrechtmatig. De controlepost was een half uur voor het incident beschoten uit een andere auto en de Iraakse troepen waren begonnen met schieten, wat de Nederlander kan hebben opgevat als een beschieting vanuit de auto.

De schoten van de Iraakse manschappen waren volgens de rechtbank wel onrechtmatig, omdat dat niet kan worden gerechtvaardigd door de „oprechte overtuiging dat geweld noodzakelijk” was. Omdat de Iraki’s werden geleid door de Nederlanders, is de Staat daarvoor mede aansprakelijk en zou die een deel van de schade moeten betalen.

De betrokken partijen mogen op het tussenvonnis reageren. Pas daarna beslist de rechtbank definitief over de aansprakelijkheid van de Staat.