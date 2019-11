Staat moet opnieuw beslissen op gratieverzoek

De Staat moet opnieuw een besluit nemen over het gratieverzoek van de moordenaar van zes mensen in het Delftse café ’t Koetsiertje in 1983. De voorzieningenrechter heeft dinsdag bepaald dat de Staat het vierde gratieverzoek, dat begin september is afgewezen, moet herroepen en een nieuwe beslissing moet nemen. Dat betekent dat minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) binnen twee maanden een nieuw besluit moet nemen over het gratieverzoek.

Cevdet Yilmaz werd tot levenslang veroordeeld, maar woont sinds 2014 onder toezicht buiten de gevangenis.

Zijn advocaat diende meerdere gratieverzoeken in en voerde verschillende kort gedingen om de minister te bewegen tot gratie.

Dekker mag de uitspraken en positieve adviezen over de gratieverzoeken van onder meer de strafrechter in Den Haag niet zomaar naast zich neerleggen, aldus de rechter in kort geding.