Staat moet haast maken met gratie moordenaar

De Nederlandse staat moet vaart maken met een gratieverzoek van zesvoudig moordenaar Cevdet Y. Binnen twee maanden moet minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming een voordracht voor een gratieverzoek indienen. Dat heeft de voorzieningenrechter in Den Haag vrijdag bepaald. De eis van de man dat deze voordracht positief moet zijn, is afgewezen. Dat mag de minister zelf bepalen.

Y. is de tot levenslang veroordeelde moordenaar die in 1983 in het Delftse café ’t Koetsiertje zes mensen doodschoot, onder wie een meisje van 12 jaar. Hij diende in maart 2017 een gratieverzoek in. Het Openbaar Ministerie (OM) wees dat verzoek af maar het gerechtshof in Den Haag adviseerde in september de man gratie te verlenen.

Daarop heeft Dekker aangegeven dat hij eerst een nader advies wilde van het OM. Hij wilde nog onderzoek laten doen naar de impact van de gratieverlening op de nabestaanden en de maatschappij. Maar volgens de voorzieningenrechter is zo’n nader advies van het OM in strijd met de Gratiewet.