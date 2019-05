„Staat dwarsboomt waarheidsvinding zaak-Poch”

Hoewel justitieminister Ferd Grapperhaus heeft toegezegd in de zaak-Julio Poch alles te willen doen voor de waarheidsvinding, blijkt dat niet uit de opstelling van de Nederlandse staat. Dat betoogden de advocaten Carry en Geert-Jan Knoops maandag voor de rechter in Rotterdam, die hun verzoek behandelde om zeven getuigen te mogen horen over de uitlevering in 2009 van de oud-piloot aan Argentinië. De overheid verzet zich tegen de verhoren.

De advocaten willen onder anderen de oud-ministers Ernst Hirsch Ballin (Justitie) en Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) aan de tand voelen, omdat zij denken dat er onzuivere politieke motieven zaten achter de uitlevering van Poch in 2009 aan Argentinië.

Knoops wees erop dat de Staat iedere verantwoordelijkheid ontloopt. "De waarheidsvinding blijft nu beperkt tot een intern onderzoek. Terwijl er in deze zaak een groot maatschappelijk en rechtsstatelijk belang is dat de onderste steen boven komt", aldus Carry Knoops.

De advocaten haalden allerlei deskundigen, stukken en media-onderzoeken aan als bewijs dat er sprake is van onrechtmatig handelen door Nederland met een verkapte uitleveringsconstructie via Spanje. Nederland mocht niet zelf uitleveren aan Argentinië, omdat een verdrag dat verhinderde.

Geert-Jan Knoops formuleerde maandag al 45 vragen die hij wil stellen aan de getuigen. In een procedure eisen de raadslieden namens Poch 5 miljoen euro schadevergoeding van de Staat, omdat die volgens de advocaten medeschuldig is aan zijn onterechte verblijf in de cel.

Maar volgens de landsadvocaat is er geen sprake van een oneigenlijke politieke rol en blijkt dat ook niet uit stukken. Volgens haar heeft Knoops slechts vermoedens naar voren gebracht - "meer is het niet" - en is er geen concrete onderbouwing voor. De grond voor getuigenverhoren ontbreekt, stelde de landsadvocaat. Bovendien wees ze erop dat er nog een hoger beroep loopt in Argentinië.

De inmiddels 67-jarige Poch woonde sinds 1988 in Nederland en werd vlak voor zijn pensioen in Valencia gearresteerd en uitgeleverd aan Argentinië. Dat land wilde hem berechten voor het uitvoeren van dodenvluchten ruim 35 jaar geleden. Na een voorarrest van 8 jaar werd hij in 2017 vrijgesproken.

Uitspraak 24 juni.