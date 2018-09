Staat: Dutchbat kon niet weten van genocide

De Nederlanders die in juli 1995 moslimmannen lieten evacueren uit Srebrenica konden onmogelijk weten dat hen een zekere dood te wachten stond. De advocaten van de Staat bepleitten dat vrijdag voor de Hoge Raad in een mondelinge toelichting op de cassatie. Die is ingesteld na een vonnis van het gerechtshof In Den Haag in juni vorig jaar.

„De kennis die we nu hebben, had Dutchbat destijds niet en ook niet de tijd die wij hebben om er rustig over na te denken”, stelde een van de advocaten.

Het hof bepaalde vorig jaar dat de Staat aansprakelijk is voor de dood van ongeveer 350 van de in totaal 7000 mannen die toen zijn omgebracht door Bosnisch-Servische troepen. De Nederlanders moesten de enclave Srebrenica beschermen, maar werden onder de voet gelopen door de troepen van Ratko Mladic.