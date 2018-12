Staat betaalt schade stroomstoring 2007

Na jaren procederen betaalt de Staat eindelijk het grootste deel van de schade terug, die de Gelderse gemeenten Maasdriel, Neerijnen, Lingewaal en Geldermalsen opliepen na een grote stroomstoring eind 2007. Toen vloog een helikopter van Defensie tegen een kabel waardoor een hoogspanningsmast omviel in de Bommelerwaard, waardoor ongeveer 50.000 huishoudens dagenlang zonder stroom zaten.

De gemeenten maakten kosten voor onder andere opvang van en hulp aan bewoners die in de kou zaten. Ze dienden daarvoor een rekening van 500.000 euro in bij de Staat, maar die wilde slechts tien procent van de kosten vergoeden. In 2011 stapten de gemeenten naar de rechter. In 2016 oordeelde de Hoge Raad dat de Staat wel degelijk meer moest betalen.

Om nieuwe juridische procedures te voorkomen, aldus de vier gemeentebesturen, is sindsdien onderhandeld over het te vergoeden bedrag. De Staat betaalt nu 450.000 euro terug. „Daarmee zijn alle partijen tevreden”, aldus de gemeente Maasdriel woensdag.

In november vorig jaar vloog in dezelfde buurt opnieuw een Defensie-helikopter tegen een hoogspanningskabel. De daardoor veroorzaakte schade is nog niet afgehandeld.