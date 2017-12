„Staat betaalde mee aan reorganisatie NAM”

De Nederlandse staat heeft meebetaald aan een reorganisatie van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), zo komt naar voren uit onderzoek van de Volkskrant.

Het gaat om een bedrag van 48,7 miljoen euro, dat bestemd was voor een vertrekregeling voor boventallige NAM-medewerkers. Het geld kwam van Energie Beheer Nederland (EBN), voorheen de Staatsmijnen, dat volledig eigendom is van de staat. Het ministerie van Economische Zaken is de enige aandeelhouder.

EBN en de NAM exploiteren samen het Groninger gasveld. Volgens geheime afspraken deelt EBN mee in de opbrengsten, maar moet het ook meebetalen aan kosten. Het bedrijf stemde aanvankelijk niet in met de bijdrage van bijna 50 miljoen, maar ging overstag na druk van de NAM en tussenkomst van accountant Ernst & Young.

Volgens de krant, die de informatie kreeg met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur, is de tegemoetkoming van EBN aan de NAM nooit publiekelijk onderbouwd of besproken in de Tweede Kamer.

Ondanks een winst van een half miljard euro besloot de NAM vorig jaar tot de reorganisatie, vanwege de lage olie- en gasprijzen, het teruglopen van de productie en kosten van schadeherstel in het Groningse aardbevingsgebied.