Staartje van trekhond levert gevaar op

Het trekhondje van het Chinese merk Vigatoys wordt teruggeroepen. Het staartje van het houten speelgoeddiertje, een grote rode kraal, kan tijdens het spelen losraken. Wanneer kinderen de kraal in de mond nemen kan verstikking optreden, meldt importeur Allehand Wooden Toys in Best.

Het euvel aan het speelgoedhondje kwam aan het licht tijdens een controle door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Mensen die in bezit zijn van het speelgoed wordt dringend gevraagd het buiten bereik van hun jonge kinderen te houden en het in te leveren bij de winkel waar het is gekocht.

Het hondje is verkocht tussen 20 juni 2017 tot 27 september dit jaar in diverse winkels.