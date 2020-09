Staan naar oprechtheid centrale boodschap in opening schooljaar Jacobus Fruytier scholengemeenschap

Een belangrijk element in de opvoeding van jongeren is karaktervorming. „Urenlang per jaar ben je op school in handen van de leerkrachten. Zij vormen je karakter.” Dat zei ds. W. Pieters maandagavond tijdens de opening van het 37e cursusjaar van de Jacobus Fruytier scholengemeenschap.

In de aula van de Apeldoornse hoofdvestiging mediteerde de Elspeter pastor over Genesis 17 vers 1-7. „Daar wordt één basiskaraktertrek genoemd. God zegt: „Wees oprecht.” Wees altijd eerlijk. Dat geldt ons allemaal: predikant, docent, ouder, leerling. In Genesis 17 komt de onvoorstelbaar grote God naar Abram toe met de belangrijke boodschap over het verbond; die nauwe relatie die Hij wil hebben met de zondige mens. Hij, de Almachtige! Het Hebreeuwse woord bedoelt iets te zeggen van de manier waarop een moeder haar kind borstvoeding geeft. Zo’n kind heeft niets anders nodig. De Heere vergelijkt Zich daarmee: Ik ben de Algenoegzame, Ik geef alles wat jij nodig hebt zonder dat je daarvoor moet betalen. Want God doet niets liever dan geven”, aldus de hersteld hervormde predikant.

Onoprechtheid

„De Heere zegt ook tegen Abram hoe hij leven moet: „Wandel voor Mijn aangezicht.” Dat is als steeds weer de zon opzoeken als je in de schaduw loopt. Steeds weer Gods aangezicht zoeken. „En wees oprecht.” Dat zegt God ook tegen ons. Wat is er veel onoprechtheid. Jeremia schreef dat ons hart arglistig is, bedrieglijk. David zegt dat alle mensen leugenaars zijn. Maar ik mag jullie de Heere Jezus voorstellen Die volkomen betrouwbaar was en is; laten we vragen om op Hem te mogen lijken door de kracht van de Heilige Geest. Maar ook als je alleen maar onoprecht bent geweest, zegt God toch: Ik wil met jou een verbond maken.”

Afstand

Namens de schoolleiding sprak drs. F. A. van Hartingsveldt, voorzitter van het college van bestuur, over het thema onderwijs op afstand, gezien vanuit de leerlingen, de ouders, de school en vanuit de Bijbel.

Volgens Van Hartingsveldt komt het onderwijs pas goed tot zijn recht als leerlingen en leerkrachten elkaar op school ontmoeten. Vanwege de coronacrisis kwam het onderwijs op afstand, maar werd alles gedaan om dichtbij te komen. „Maar voor goed onderwijs kijk je elkaar in de ogen. Daarom is het ook zo fijn dat we weer kunnen beginnen. Op school zijn is samen zijn samen leren. Kinderen leren het meeste van hun ouders en daarom moet de afstand tussen ouders en school ook zo klein mogelijk zijn.”

Burgerschap

Bij ingrijpende gebeurtenissen in de maatschappij zijn leerlingen met karakter nodig. „Christelijke karaktervorming is niet alleen een aantal regels naleven, maar je bent ook verantwoordelijk voor elkaar. De overheid geeft ons regels ten goede. Bij het naleven moeten we karakter tonen. Christelijk burgerschap is gehoorzaamheid aan de Heere en je houden aan de regels omdat je voelt dat het goed is.” Als voorbeeld noemde Van Hartingsveldt het rookverbod dat per 1 augustus geldt voor alle openbare gebouwen.

Jaaropening Van Lodensteincollege: Tweede paspoort nodig bij de hemelpoort

Echte wijsheid centraal bij jaaropening Gomarus

Hoornbeeckstudenten denken na over burgerschap

Voorzitter Driestar College tijdens jaaropening: Dankzij goed onderwijs herstelde land na WOII

Leerlingen Wartburg College opgeroepen om te leren op de school van Mozes en de school van Christus