SS-tekens op kerk in Nieuwerkerk

In Nieuwerkerk op Schouwen-Duiveland zijn SS-tekens aangebracht op het voormalige kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk aan de Ooststraat, dat sinds 2005 in gebruik is bij de Hersteld Hervormde Kerk.

De kerkelijke gemeente heeft aangifte gedaan, deelde een woordvoerder van de kerkvoogdij maandagmiddag mee. Ook elders in het Zeeuwse dorp zijn antisemitische leuzen aangebracht. Op de gymzaal staat ”Juden raus”, met daarbij een hakenkruis, meldde de PZC.

Het gemeentebestuur van Schouwen-Duiveland kondigde aan de graffiti direct te laten verwijderen. Wie verantwoordelijk is voor de bekladdingen, is nog onbekend. Als de dader(s) worden gevonden, worden de schoonmaakkosten op hen verhaald.