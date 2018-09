SS Rotterdam luidt jubileumjaar in

Met het laten schallen van de scheepshoorn viert de ss Rotterdam donderdagmiddag de zestigjarige ‘verjaardag’ van het stoomschip. Om 16.40 uur, de tijd waarop Koningin Juliana op 13 september 1958 het schip officieel doopte, klinkt enkele minuten lang het donkere geluid dat normaliter schalt bij vertrek uit de haven.

Het moment is onderdeel van een feestelijke bijeenkomst waarmee een jubileumjaar wordt ingeluid. Dat eindigt op 3 september volgend jaar, wanneer het zestig jaar geleden is dat het schip daadwerkelijk zijn eerste reis maakte. In acht dagen tijd vervoerde het 1200 gasten naar New York.

De 228 meter lange ss Rotterdam, onderdeel van de Holland-Amerika Lijn (HAL), behoorde in die tijd tot de grootste passagiersschepen ter wereld. Het verzorgde tot 1971 een lijndienst tussen Rotterdam en New York. Door de opkomst van het vliegen deed het de jaren daarna dienst als cruiseschip.

Sinds 2008 ligt het schip aangemeerd in de Maashaven. Het doet tegenwoordig dienst als hotel, restaurant en evenementenlocatie.