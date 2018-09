Srebrenica-zaak op zitting bij Hoge Raad

De Nederlandse staat en de nabestaanden van vermoorde moslimmannen in Srebrenica zetten hun juridische strijd vrijdag voort bij de Hoge Raad. Daar geven hun advocaten de hoogste rechters een toelichting op de cassatie die is ingesteld na een vonnis van het gerechtshof in Den Haag vorig jaar juni.

Het hof bepaalde toen dat de Staat aansprakelijk is voor de dood van ongeveer 350 van de in totaal 7000 moslimmannen die in juli 1995 zijn omgebracht door Bosnisch-Servische troepen. Het ging om de mannen die zich als laatste verschanst hadden op de VN-basis van de Nederlandse blauwhelmen. Het hof bepaalde dat de Staat hun nabestaanden een deel (30 procent) van de geleden schade moet betalen.

De Nederlanders moesten de moslim-enclave Srebrenica beschermen, maar werden onder de voet gelopen door de troepen van commandant Ratko Mladic. Zeker 5000 mensen zochten hun heil op de kleine VN-compound en nog meer net buiten de poorten. Ze werden met bussen weggevoerd door de Bosnische Serviërs, die daarna de mannen en jongens vermoordden.

De Nederlanders begeleidden de evacuatie maar hadden daar volgens het hof na enkele dagen mee moeten stoppen, omdat Dutchbat toen kon of hád moeten weten dat het slecht afliep met de mannen. De compensatie van de schade is op 30 procent bepaald, omdat de kans dat de mannen toch zouden overleven, volgens het hof ook 30 procent was.

De Staat ontkent alle aansprakelijkheid. De ‘moeders van Srebrenica’ eisen dat de Staat zijn verantwoordelijkheid erkent voor de dood van alle 7000 doden.