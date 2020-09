Spuugincident in rechtbank tijdens proces viervoudige moord

Op de publieke tribune van de rechtbank in Almelo is een spuugincident geweest, tijdens de eerste zittingsdag van het strafproces over de viervoudige moord in een Enschedese growshop. De rechter had vooraf nog gewaarschuwd dat nabestaanden van de moorden zich waardig en respectvol dienen te gedragen tijdens het meerdaagse proces.

Tijdens een zitting in augustus vorig jaar ontstond ook rumoer in de Almelose rechtszaal, toen nabestaanden van een van de slachtoffers schreeuwden en spuugden naar de verdachten. Dinsdag tijdens de inhoudelijke behandeling was er opnieuw een incident.

„Het kan niet zo zijn dat een waarschuwing zomaar in de wind geslagen wordt”, zei de rechter nogmaals. „Spugen kan nooit, maar is in deze tijd heel eng.” Wie zich niet aan de regels houdt, wordt onherroepelijk uit de rechtbank verwijderd, waarschuwde hij.

Aanleiding voor het incident was blijkbaar het aanhoudende zwijgen van de drie verdachten. Die hebben er recht op zich te beroepen op hun zwijgrecht, vindt de rechtbank. „Dit is een beladen zaak voor iedereen, die we op waardige wijze willen behandelen. We zijn hier bijeen met verdachten, de rechtbank, het OM en advocaten. Verdachten hebben zwijgrecht, daar past alleen stilte bij.”

Woensdag krijgen de nabestaanden het woord. De advocaat van verdachte Camil A. (59) heeft al aangekondigd dat zijn cliënt niet bereid is hun slachtofferverklaringen aan te horen als het opnieuw misgaat. „Als het spreekrecht van de nabestaanden een andere invulling krijgt dan waarvoor het bedoeld is, zal mijn cliënt er niet bij zijn”, kondigde de advocaat aan.