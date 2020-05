Spugende verdachte verliest kunstgebit

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag de handen vol gehad aan een spugende verdachte in Sevenum (Limburg), die al scheldend ook nog zijn kunstgebit verloor. De politie pakte de man op in een straat waar hij een contact- en gebiedsverbod heeft. Volgens de politie had de man een grote mond en was hij onder invloed.

De man probeerde niet alleen een agent te bespugen. Hij ging zo tekeer dat zijn kunstgebit uit zijn mond vloog tijdens het schelden of spugen, aldus de politie. De druktemaker had dat niet direct in de gaten, miste zijn kunstgebit pas toen hij naar het politiebureau gebracht was. „Dat hebben we toch maar even voor hem opgehaald”, aldus de politie zaterdag op Instagram. De man is in de cel gezet.