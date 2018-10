Sproeiverbod Veluwe duurt langer dan ooit

Het sproeiverbod op de Veluwe en rond Apeldoorn en Zutphen is dinsdag verlengd tot en met 15 november. Volgens waterschap Vallei en Veluwe heeft een sproeiverbod in Nederland nog nooit zo lang geduurd. „Maar het is ook nog nooit eerder in onze geschiedenis zo lang zo droog geweest”, aldus een woordvoerster.

In het werkgebied van het schap is nog steeds sprake van een extreem groot neerslagtekort. Het heeft er de afgelopen tijd weinig geregend en voor de komende weken wordt ook nauwelijks regen verwacht. Omdat het ook relatief warm blijft, verdampt het beetje regen dat valt meteen. Beken staan daardoor nog steeds droog en de grondwaterstand is veel te laag. Noodpompen zijn nog steeds nodig, omdat „een verdere verlaging van de waterstanden ontoelaatbaar is”, zegt het schap.

Het tekort aan neerslag zorgt ook voor aanhoudend zeer lage waterstanden op de grote rivieren. De Rijn schommelt al dagenlang weer rond het laagterecord van 6.85 meter boven NAP bij Lobith. Langs de oostgrens van het land is het eveneens nog steeds erg droog.