Sproeiverbod Veenkoloniën opgeheven dankzij noodpompen

Het sproeiverbod voor de Drentse Veenkoloniën en de omgeving van Veendam, Stadskanaal en Westerwolde is donderdag per direct ingetrokken. Dat heeft waterschap Hunze en Aa’s besloten. De dinsdag geplaatste noodpompen bij twee gemalen doen hun werk goed en bovendien wordt voor de komende dagen een daling van temperatuur en wat regen verwacht, aldus het schap. Als het minder heet is, verdampt er minder oppervlaktewater.

Hunze en Aa’s had in het weekend de grootste moeite om het droge gebied van voldoende water te voorzien, ook al mocht er alleen ’s avonds en ’s nachts worden beregend. Daarom plaatste het schap noodpompen bij de gemalen bij Veendam en Musselkanaal. Daardoor kon ongeveer 10.000 liter water per seconde worden aangevoerd vanuit het IJsselmeer. Het waterpeil was donderdag weer op orde volgens het schap en nu mag er weer de hele dag gesproeid worden. Voor het gebied langs de Hunze tussen Exloo en Annen blijft een algeheel sproeiverbod gelden.

Waterschap Vechtstromen stelt vrijdag een verbod in voor sproeien met grondwater in de buurt van kwetsbare natuur in Twente en een deel van Salland, ten zuiden van de Overijsselse Vecht. Het neerslagtekort is in dat gebied opgelopen naar meer dan 250 millimeter en er wordt geen regen van betekenis verwacht. Vorig jaar en het jaar daarvoor is volgens het schap gebleken dat de natuur onherstelbare schade oploopt bij zo’n groot tekort. In het werkgebied van Vechtstromen geldt sinds eind mei al een verbod op het gebruik van oppervlaktewater voor beregenen.

In het gebied rond Breda en de Belgische grens mag vanaf donderdag niet meer gesproeid worden met oppervlaktewater. Waterschap Brabantse Delta heeft dat besloten, omdat het waterpeil in riviertjes daar door de hitte onder de kritieke norm dreigt te zakken. Als dat gebeurt sterven dieren en planten en lopen oevers en kades schade op. In een groot deel van het werkgebied van Brabantse Delta geldt nu een sproeiverbod.