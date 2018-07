Sproeiverbod in waterprovincie Friesland

Boeren en burgers in Friesland en het Groninger Westerkwartier mogen vanaf donderdag hun grasland niet meer besproeien met oppervlakte- of grondwater. Boeren die andere gewassen op het land hebben staan, mogen dat ’s nachts nog wel beregenen. Die maatregel heeft Wetterskip Fryslân genomen, omdat het waterpeil in het IJsselmeer zo snel zakt dat het schap daar niet meer voldoende water uit kan halen.

Woensdag is de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) weer bijeen geweest. Deze commissie gaat aan het werk als er sprake is van een dreigend watertekort in Nederland. Mogelijk moeten andere waterschappen het gebruik van IJsselmeerwater ook aan banden leggen. Rijkswaterstaat verwacht daar woensdagavond meer duidelijkheid over.

Een sproeiverbod komt in de waterrijke provincie Friesland maar zeer zelden voor.

Waterschap Vallei en Veluwe is woensdag gestart met het beregenen van de gloednieuwe dijken langs de hoogwatergeul langs de IJssel tussen Veessen en Wapenveld. Het gras op deze dijken verdort en heeft nog geen stevige wortels. Als de grasmat niet stevig is, is de dijk minder veilig en stabiel.