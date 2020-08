Sproeiverbod in Drentse Veenkoloniën

In de Drentse Veenkoloniën en in het gebied rond Stadskanaal, Veendam en Westerwolde geldt per direct een sproeiverbod voor overdag. Waterschap Hunze en Aa’s heeft dat vrijdag ingesteld, omdat de grens van de aanvoercapaciteit van water in deze gebieden is bereikt. Hunze en Aa’s haalt water voor die gebieden uit het IJsselmeer.

Door de warmte verdampt er veel water, aldus het schap, terwijl er tegelijkertijd volop wordt gesproeid. Nu de hitte nog een week kan aanhouden is het nodig om zuiniger te zijn met het beschikbare water. Landbouwers mogen ’s avonds en ’s nachts nog wel sproeien, maar niet meer dan noodzakelijk.

Waterschap Drents-Overijsselse Delta gaat vanaf zaterdag minder vaak schutten op de Overijsselse Vecht, een populaire bestemming voor recreatievaarders. De schutsluis Vechterweerd tussen Dalfsen en Zwolle gaat nog maar vijf keer per dag open om water te sparen. Ook dit schap ziet de beschikbare hoeveelheid oppervlaktewater snel verminderen. Schutten kost per keer zo’n 500.000 liter water.

De maatregel geldt in beide richtingen en blijft voorlopig van kracht, aldus het schap.