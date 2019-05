‘Sprinterdief’ in Geleen aangehouden

De politie Geleen heeft een 30-jarige autodief uit Heerlen aangehouden die verdacht wordt betrokkenheid bij een reeks diefstallen van Mercedes Sprinters.

Dat maakte de politie in de Duitse stad Aken maandag bekend. De man is volgens de autoriteiten in Aken een bekende van zowel de Nederlandse als de Duitse politie. Hij zou deel uitmaken van een bende die gespecialiseerd is in de diefstal van dit type bedrijfsauto’s. De politie in Geleen viel vrijdag een bedrijfshal binnen, waarbij behalve veel onderdelen ook een Mercedes Sprinter werd aangetroffen. Die bleek in april in Aken te zijn gestolen.

Sinds begin van het jaar is bij de politie in Aken 35 keer aangifte gedaan van diefstal van een Mercedes Sprinter. Daarnaast zijn nog eens elf pogingen daartoe gedaan. De politie in Aken gaat ervan uit dat de auto’s meteen over de grens worden gereden en daar worden gedemonteerd, om vervolgens naar Oost-Europa te worden getransporteerd.