Sprinklers en sensoren bewaken Utrechtse Dom

In de Utrechtse Dom en Domkerk moeten sprinklers en sensoren ervoor waken dat er in hartje Utrecht niet zo’n verwoestende brand kan ontstaan als in de Notre-Dame in Parijs. „Sprinklers hangen van de voet naar de spits van de toren”, aldus een woordvoerder van de gemeente. Ook hangen op elke verdieping brandblussers. Verder zijn er geregeld controles van bijvoorbeeld de bliksemafleiders en spanningsbeveiliging.

De Domkerk is net als de Notre-Dame een gotisch, monumentaal gebouw en staat - evenals de toren - in de steigers. „Onze houten kap is echter voorzien van een groot sprinklersysteem met gevoelige sensoren die, zodra er brand is, op die specifieke plaats smelten en de exacte plaats doorseint aan de brandweer. Zij kunnen snel ter plaatse zijn en oefenen dit ook regelmatig”, laten de Vrienden van de Domkerk weten in een reactie.

Die sensoren zetten het sprinklersysteem in werking. Daarna wordt vanuit een ondergrondse tank van 5000 liter, water naar boven gepompt. „Doordat de sensoren door de hitte wegsmelten op de plaats waar de vuurhaard is, komt het bluswater alleen daar waar het moet en zal op die manier waterschade beperkt blijven. Uiteraard hopen we dat dit alles nooit nodig zal zijn.”