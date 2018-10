Springkussenverhuurder over ongevallen: „Ouders grootste probleem”

Het aantal ernstige ongevallen met springkussens stijgt. Afgelopen weekend moesten wéér twee kinderen naar het ziekenhuis worden vervoerd. „Kinderen halen steeds gekkere capriolen uit, terwijl de ouders hun schouders erover ophalen.”

De gewonde kinderen zijn inmiddels weer thuis, maar het uitrukken van twee ambulances én een traumahelikopter was zaterdag veelzeggend. Door een val van grote hoogte waren de kinderen flink toegetakeld. Dat gebeurt vaker. Volgens berichtgeving van RTL, twee maanden geleden, belanden jaarlijks 2200 kinderen na een ongeluk met een springkussen op de eerste hulp. Tien jaar geleden waren dat er nog 1400.

De aantallen verbazen Jeroen Broekman niet. Volgens de man achter de Nederlandse Vereniging voor Springkussen Verhuurders is er veel „ongecertificeerde rommel” op de markt. „Maar een veel groter probleem is dat ouders hun kinderen niet in de gaten houden. Als je springkussens gebruikt waarvoor ze zijn bedoeld, is er niets aan de hand.”

Broekman stelt dat er twee soorten huurders zijn. „Bij grotere evenementen of in winkelcentra betaalt de huurder extra voor een toezichthouder. Dat is dan iemand van ons bedrijf die de hele tijd bij het kussen staat. Maar wij verhuren ook veel springkussens voor buurt- en straatfeesten. Daar gaat het vaak mis. Meegeleverde haringen worden niet gebruikt, waardoor een kussen niet vaststaat. Of niemand houdt toezicht. Bij elk kussen hoort iemand van boven de achttien te staan die alles in de gaten houdt.” In het laatste geval ligt de verantwoordelijkheid volgens Broekman bij de huurders. „We stellen daartoe een huurovereenkomst op. Wanneer we zelf toezicht houden, zijn wij vanzelfsprekend verantwoordelijk.”

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of springkussens daadwerkelijk zijn gekeurd en volgens de regels worden gebruikt. De afgelopen tijd is er veertien keer melding gemaakt van een probleem met een zogeheten Multiplay-springkussen, bleek dinsdag uit een brief van minister Bruno Bruins (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. Vier kussens zijn inmiddels geïnspecteerd, zeven meldingen zijn nog in behandeling en drie keer zag de NVWA geen reden voor een inspectie.

Piratenschip

Door het RTL-onderzoek ontstond veel commotie over de Multiplay. Experts stelden dat deze te gevaarlijk waren en ten onrechte werden goedgekeurd. De NVWA stelde hierop het type in de vorm van een piratenschip buiten gebruik en wees leveranciers nadrukkelijk op de gebruiksvoorwaarden (certificering, opstelling, gebruik van valdempend materiaal) voor de andere kussens. Twee kinderen liepen afgelopen zomer een schedelbasisfractuur op nadat ze op de buitenrand van een Multiplay waren geklommen en hard vielen.

Dit soort oneigenlijk gebruik staat Broekman tegen. „Dat het aantal ongevallen is toegenomen, zegt niets over de veiligheid van de springkussens. We verhuren er in Nederland ook veel meer dan tien jaar geleden, in een mooi zomerweekend wel duizend. De kussens zijn nu zelfs veiliger, doordat regels zijn aangepast. Zo moet de opblaasapparatuur tegenwoordig op 2,5 meter staan in plaats van op 1 meter. Zodat al klimmen kinderen op de wanden, ze zich bij een val niet daaraan kunnen verwonden.”

Vier van Broekmans kussens moesten onlangs terug naar de leverancier, voor enkele aanpassingen. „Ze bevatten een soort tunnel waar kinderen op bleken te klimmen. Niet de bedoeling, maar zo gaat het. Ouders halen daar hun schouders over op. Ik heb hen zo vaak vergeefs aangesproken op gekke capriolen van hun kinderen, maar ze vinden het allemaal best. Dat is het grootste probleem.”