'Spotify voor klassieke muziek' gaat naar VS

De app Primephonic, de 'spotify voor klassieke muziek' die eerder deze maand werd gelanceerd, is binnen één week meer dan 5000 keer gedownload. De streamingdienst Primephonic heeft wegens dit succes besloten de app sneller dan gepland uit te rollen en per direct te starten in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Dat maakten de Nederlandse initiatiefnemers Dominc Seldis en Thomas Steffens zaterdag bekend

Het in Amsterdam gevestigde Primephonic is opgericht om het 'streamingprobleem' van klassieke muziek op te lossen. Bestaande streamingdiensten als Spotify en Apple Music zijn ontwikkeld voor popmuziek. Hun klassieke muziekaanbod zou volgens verschillende liefhebbers ontoereikend zijn.