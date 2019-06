Bij Willemstad in Noord-Brabant is een sportvliegtuigje neergestort na een incident met een ander sportvliegtuigje, meldt de politie.

Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. Een woordvoerder van Breda Airport meldt dat in de vliegtuigen die bij de crash betrokken zijn, elk twee mensen zaten. Een van de toestellen is veilig geland.

Er zijn veel hulpdiensten onderweg.