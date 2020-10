Een klein sportvliegtuigje is woensdag op Lelystad Airport naast de baan terechtgekomen. Niemand is hierbij gewond geraakt. Ook is er geen schade ontstaan, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Flevoland.

Het sportvliegtuigje maakte een doorstart, maar dat ging volgens de woordvoerder niet helemaal goed. De mensen die in het toestel zaten zijn er inmiddels uit.