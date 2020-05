Sportschoolketen trekt kort geding in na vervroegde heropening

Het kort geding dat fitnessketen BigGym tegen de Nederlandse staat had aangespannen gaat niet door. Directeur Jasper Otting vindt dat niet meer nodig nu premier Mark Rutte heeft aangekondigd dat de sportscholen in Nederland 1 juli de deuren weer mogen openen in plaats van 1 september.

„Dit is hartstikke positief nieuws, we zijn er heel blij mee”, aldus Otting. „We hebben te maken gehad met veel onduidelijkheid, eigenlijk continu. Het leek wel alsof wij als branche iedere keer werden vergeten, in de persconferenties werden we niet echt naar voren gehaald. Nu is er eindelijk een lichtpunt.”

Voor een aantal sportscholen is het al te laat, weet Otting. „Veel collega-ondernemers hebben het zwaar. Sommigen zijn gestopt en hebben het niet gered. Maar bij sportscholen die het nu moeilijk hebben, kunnen er nu ook rare krachten vrijkomen omdat ze een richtpunt hebben. We hebben weer iets om naar toe te werken. We moeten voldoen aan een bepaald adviespakket van het Outbreak Management Team (OMT). Ik ben heel benieuwd wat dat in gaat houden.”

Otting hoopt ook dat het ledenverlies van sportscholen nu beperkt blijft. „Veel leden vonden een heropening op 1 september te ver weg liggen en zegden hun abonnement op. Hopelijk blijven veel mensen nu toch lid, nu ze weten dat ze 1 juli weer welkom zijn.”

Ook andere grote fitnesscentra in Nederland reageren blij en opgelucht na de boodschap van Rutte.