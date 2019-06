Sportschool zwaar beschadigd door brand

Op een industrieterrein in Steenwijk in de Kop van Overijssel heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een grote brand gewoed in een sportschool. De vlammen sloegen uit het pand aan de Oostermeentherand dat zwaar beschadigd raakte. Rond 04.00 uur was de brand onder controle.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Die trok richting het zuiden over de wijk Oostermeenthe. De brandweer adviseerde omwonenden die last hebben van de rook om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

Om het vuur goed te kunnen bestrijden zette de brandweer een kraan in om een deel van het pand te slopen.