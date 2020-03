Sportscholen zetten abonnementen tijdelijk stop

Steeds meer sportscholen zetten de abonnementen van leden tijdelijk stop. Maandag maakten Fit For Free & SportCity bekend dat mensen voorlopig niet hoeven te betalen. Dat besluit is genomen omdat de sportscholen vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus voorlopig dicht zijn.

Het geld van de meeste sportschoolleden wordt maandelijks, door automatische incasso, afgeschreven. Steeds meer sporters vroegen de laatste dagen om duidelijkheid.

„Tot we open gaan, stoppen we de incassering van je abonnementsgeld. We beginnen pas weer met incasseren als we weer open zijn”, schreven Fit For Free & SportCity maandag in een mail naar zijn leden.