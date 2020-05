Sportbranche vraagt ministers om zicht op overleving

Vertegenwoordigers van de vechtsport, krachtsport en fitnessbranche hebben de ministers Hugo de Jonge (VWS), Martin van Rijn (Medische Zorg en Sport) en Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) via een brandbrief om „zicht op overleving” gevraagd. De sportsector is verontwaardigd over het kabinetsbesluit dat sportgelegenheden nog tot 1 september gesloten moeten blijven.

De vertegenwoordigers willen zo snel mogelijk met de ministers om de tafel. „Om te kijken hoe we met behulp van onze sterke protocollen veilig en verantwoord de deuren eerder weer kunnen openen. Of hoe u de ondernemers in deze sector anders perspectief kunt bieden om deze crisis te overleven”, aldus de vertegenwoordigers. „Sportscholen gaan onderuit als zij nog ruim drie maanden lang de adem moeten inhouden”, zo schrijven de vertegenwoordigers van de branche. „Het water staat ons tot aan de lippen, en als we nu niet spreken, is het misschien te laat.”

De Nederlandse Vechtsportautoriteit, Koninklijke Nederlandse Krachtsport & Fitness Bond, Judo Bond Nederland en de Nederlandse Boksbond zijn aanstaande dinsdag niet aanwezig bij het overleg tussen fitnessbranche NL Actief en minister Van Rijn. Zij gaan dan in bespreking om het besluit om sportscholen pas in september weer open te laten gaan, nog eens nader te bekijken.

Met de brandbrief willen de vertegenwoordigers de specifieke positie en het belang van de vechtsportbond benadrukken, aldus Barry Smit van de Nederlandse Vechtsportautoriteit.