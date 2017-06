Sporenonderzoek Brussel-Centraal afgerond

Het sporenonderzoek op station Brussel-Centraal door de politie is in de nacht van dinsdag op woensdag rond 05.30 uur afgerond. De onderzoekers namen „een hoop materiaal in bruine zakken en dozen” mee naar buiten, aldus persbureau Belga.

Dinsdag rond 20.30 uur schoten militairen een man neer, die een explosie had veroorzaakt op het station. De politie gaat uit van een terreuraanslag. Er zijn geen gewonden gevallen.

„Ontploffing op station Brussel, man met explosieven uitgeschakeld”

Volgens Belgische media droeg de man een bomgordel en wilde hij een zwaardere aanslag plegen.