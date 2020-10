Spoorwerkzaamheden bij Rotterdam, veel hinder voor reizigers

ProRail gaat in november werkzaamheden doen aan het spoor rond Rotterdam. Die leiden waarschijnlijk tot veel hinder voor reizigers, meldt de spoorbeheerder.

Het gaat om achttien projecten, van Schiedam tot Moerdijk, die volgens ProRail samen „een uitzonderlijke hoeveelheid spoorwerk vormen”. Het werk begint op zaterdag 7 november en moet op donderdag 19 november om 05.00 uur in de ochtend klaar zijn.

In deze periode rijden er minder of geen treinen rijden tussen Rotterdam en Breda en tussen Rotterdam en Dordrecht. Ook reizigers op langere trajecten met stops op Rotterdam Centraal en/of Dordrecht kunnen te maken krijgen met een aangepast reisadvies wegens omleidingen of in verband met vervangend busvervoer.

Onderdeel van de werkzaamheden zijn het vervangen of verwijderen van dertig wissels tussen Rotterdam en Barendrecht, werk aan de bovenleiding op dit traject en aanpassingen aan het treinbeveiligingssysteem. In de Willemspoort gaat ProRail aan de slag met het vervangen van spoorstaven en dwarsliggers. Ook zijn er onderhoudswerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam Centraal en Station Barendrecht.

Over de brug over het Hollands Diep, waar treinen voor de HSL tussen Rotterdam en Breda rijden, worden windschermen aangelegd om het treinverkeer minder gevoelig te maken voor harde wind.