Spoorlijn naar Stadskanaal

Stadskanaal krijgt een spoorverbinding. De spoorlijn tussen Groningen en Veendam wordt doorgetrokken. Het is de bedoeling dat de lijn in 2024 klaar is en dat de eerste trein in 2025 rijdt.

Tussen Veendam en Stadskanaal liggen al rails, omdat een toeristische stoomtrein tussen Veendam en Stadskanaal rijdt. Stadskanaal heeft daar ook al een station voor. De rails en het station moeten wel worden aangepast. De provincie betaalt 62,8 miljoen euro, het ministerie van Infrastructuur draagt 5 miljoen euro bij.

In de toekomst wordt de lijn mogelijk verder doorgetrokken, naar Emmen. Dan kan er misschien een trein tussen Groningen en Almelo gaan rijden, de Nedersaksenlijn. Die mogelijkheid wordt nog onderzocht. Voor de lijn moet een compleet nieuw stuk spoor worden aangelegd. De provincie Groningen weet nog niet wanneer die trein zou kunnen rijden. „Ik vind 2030 al optimistisch. We hebben er vier jaar over gedaan om een besluit te nemen over een lijn naar Stadskanaal, daar lag al spoor en daar reed al een trein”, zegt gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk.

De spoorlijn tussen Groningen en Veendam werd in 2011 in gebruik genomen. Daarvan maken meer mensen gebruik dan verwacht, zegt de provincie Groningen.