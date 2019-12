Spoorbrug Zaltbommel weer open na aanvaring

De spoorbrug over de Waal bij Zaltbommel is donderdagochtend rond 06.00 uur weer in gebruik genomen. Woensdagavond voer een tanker tegen een pijler van de brug. Het schip is daardoor beschadigd geraakt, maar lekt geen stoffen, zegt een woordvoerster van de veiligheidsregio.

Het treinverkeer werd vanwege de aanvaring stilgelegd, omdat de brug mogelijk schade had opgelopen. Maar ProRail meldde donderdagochtend dat de brug veilig was bevonden.

Waardoor de tanker tegen de pijler voer is nog niet bekend. Niemand raakte gewond. De stoffen die het schip vervoerde, zijn naar een ander schip overgepompt.

Naast de spoorbrug ligt ook een brug voor het autoverkeer van de A2. Die werd uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Ook deze brug ging in de vroege ochtend weer open.