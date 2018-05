Spoorbrug Gouda dinsdag weer in gebruik

Treinen kunnen vanaf dinsdagochtend weer gewoon over de aangevaren spoorbrug bij Gouda rijden. Ze hoeven dan niet meer over de brug ernaast. Daardoor kunnen de treinen ook weer volgens de dienstregeling rijden tussen Gouda en Alphen aan den Rijn.

Spoorbeheerder ProRail laat maandagavond een soort steunpilaren onder de vierde Gouwebrug zetten, zogeheten stempels. Later in de week wordt gekeken of de brug weer open kan draaien, zodat grote schepen er langs kunnen. Tot die tijd kunnen alleen schepen die lager dan zeven meter zijn, onder de brug door varen.

Een containerschip voer zondag tegen de brug. Die schoof daardoor van zijn plek en liep zware schade op. Het is nog niet duidelijk hoelang het duurt om de brug definitief te herstellen.

Het is nog niet duidelijk hoe de aanvaring kon gebeuren.