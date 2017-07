Spoorboomhangers melden zich bij ProRail

De jongens die in het Friese Mantgum aan de spoorbomen van een overweg hingen en daarvan een filmpje maakten dat ze op internet hebben gezet, hebben zich bij ProRail gemeld en „diepe spijt” betuigd. Een van de jongens heeft gebeld en we hebben zijn gegevens, aldus een woordvoerder van ProRail maandag.

Het gaat om twee jongens van zestien en zeventien jaar die aan de spoorbomen hingen en een achttienjarige jongen die hen heeft gefilmd.

Op het filmpje is te zien dat twee jongens aan de spoorbomen hingen, naar beneden trokken en er vervolgens op gingen zitten. De bellen en knipperlichten traden hierdoor in werking. ProRail, dat aangifte doet tegen de jongens, gaat onderzoeken of het mechanisme is beschadigd. Eventuele schade wordt verhaald op de jongens.

Volgens Prorail zijn ze „geschrokken van alle aandacht die hun daad heeft gegenereerd op sociale media. De daders betuigen diepe spijt en zien in dat hun gedrag ontoelaatbaar is geweest.” De video zou volgens de jongens al anderhalve maand oud en pas later op internet zijn gezet.

ProRail zegt veel reacties te hebben gekregen op het via internet gedeelde filmpje. „Je kunt op sociale media zien dat mensen heel verontwaardigd zijn”, zegt de woordvoerder, die erop wijst dat dergelijke gevaarlijke stunts een overtreding zijn van de Spoorwet.

Onlangs kwamen bij een treinongeval in Elst twee tieners om het leven. De zeventienjarige jongens zouden zijn aangereden terwijl ze over het spoor liepen.