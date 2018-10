Spoor dumping drugsafval begon in Overasselt

Het spoor van de drugsdumping bij Nijmegen begon in Overasselt. Dat heeft de politie uitgedokterd. Ze zoekt getuigen en vraagt nu dus ook wie de kleine vrachtwagen in de buurt van Overasselt heeft zien rijden.

De politie onderzoekt de drugslozing aan de Weezenhof in Nijmegen. Een vrachtwagen heeft daar een chemische stof gelekt, waarschijnlijk restafval van een drugslab. Er werden vaten gevonden waar in totaal 4500 liter afval in kan, een deel van de vaten was al leeg.

De parkeerplaats waar de vrachtwagen stond, bleek het eindpunt te zijn van een ruim 9 kilometer lang spoor van chemicaliën. De politie is bezig die route in kaart te brengen. Enkele straten in Nijmegen zijn afgesloten voor schoonmaak.