Spookrijder veroorzaakt ongeval met gewonden

Een spookrijder heeft zondagochtend op de A7 bij Zaandam een ongeval veroorzaakt waardoor vier mensen gewond raakten. De spookrijder, een 39-jarige Amsterdammer, is na controle in het ziekenhuis aangehouden voor onder meer rijden onder invloed.

Een 40-jarige bestuurder uit Beverwijk reed met zijn busje in de richting van Zaanstad en zag de spookrijder op zich afkomen. Er ontstond een aanrijding waarbij het busje over de kop sloeg en over de vangrail op de andere rijbaan terecht kwam. De bestuurder van het busje en zijn passagier, een vrouw uit Purmerend, raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis vervoerd.

Ook twee passagiers van de spookrijder zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een 45-jarige man uit Amsterdam en een 43-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats.