Spookdorp Herkenbosch verlaten na massa-evacuatie

Herkenbosch oogt woensdagochtend als een spookdorp, of een plaatje uit een surrealistisch kunstwerk. De zonovergoten straten zijn helemaal leeg. Het geluid van kwetterende vogels overheerst. Ergens verderop klinkt een sirene van de brandweer. Hier en daar staat een eenzame auto geparkeerd. Op de parkeerplaats van de sportvelden staat een laatste lijnbus vergeefs te wachten op inwoners die niet meer komen en allang weg zijn. Het dorp is leeg, er zijn geen mensen meer.

De 4200 inwoners van het dorp moesten in de vroege nacht van dinsdag op woensdag in allerijl huis en haard verlaten. De gemeente Roerdalen had tot ontruiming besloten omdat het dorp constant onder de rook van de natuurbrand in de Meinweg ligt, waardoor er te veel koolmonoxide in de lucht is. Om te beginnen werden twee zorginstellingen geëvacueerd. Daarna volgde de rest van het dorp.

De meeste inwoners vertrokken op eigen gelegenheid per auto en zijn opgevangen door familie of vrienden. Wie daar niet terecht kon, was welkom in onder meer de sporthal in Vlodrop, waar het Rode Kruis bedden had neergezet. Mensen zonder eigen vervoer konden bij de sportvelden van SVH een van de bussen nemen die hen naar Vlodrop bracht. Woensdagmiddag horen zij, of en wanneer zij weer terug naar huis kunnen.

Intussen is het dorp aan de rand van Nationaal Park de Meinweg afgezet met hekken. Hier en daar houden politieagenten een oogje in het zeil, en gebaren naar automobilisten dat het dorp echt verboden gebied is. De Keulsebaan tussen Herkenbosch en Vlodrop is volledig afgesloten, alle verkeer vanaf het industrieterrein Heide wordt teruggestuurd richting Roermond. Op basis van de huidige meetgegevens over de laaghangende rook is het industrieterrein nog bereikbaar en kunnen de bedrijven open blijven, laat de Veiligheidsregio Limburg Noord weten. Heide grenst aan het Meinweggebied en ligt soms ook onder de rook van de grote bos- en heidebrand, die daar sinds maandag al zeker 175 hectare heeft verwoest.,

In het dorp rijden handhavers van gemeente en politie om er zeker van te zijn dat de verlaten woningen en bedrijven geen ongewenste gasten lokken. Boven het gebied hangt een helikopter die vanuit de lucht de brand inspecteert.