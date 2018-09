Spontane herdenking Oss massaal bezocht

Honderden mensen zijn donderdagavond in Oss bij een spontaan ontstane herdenking voor de slachtoffers van het ongeluk met de stint. Bij de herdenking zijn ook opvallend veel kinderen. De bijeenkomst was het gevolg van oproepen op Facebook eerder donderdag.

De herdenking is bij station Oss-West, waar het ongeluk gebeurde. Vlakbij de spoorwegovergang ontstaat een bloemenzee van door deelnemers aan de herdenking meegebracht boeketten en losse bloemen. „We willen elkaar vinden in verdriet”, zei burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans. Omdat alle wethouders en raadsleden ook bij de herdenking wilden zijn, begint de aangepaste raadsvergadering donderdagavond pas om half negen, een uur later dan voorgenomen.

De NS liet passerende treinen uit respect voor de slachtoffers zachtjes rijden langs het station.