Spong betwijfelt of Bouterse verkiezingsuitslag zal respecteren

Advocaat Gerard Spong is blij dat er nu eindelijke een officieuze uitslag van de parlementsverkiezingen in Suriname is, maar hij betwijfelt of iedereen in het land die uitslag zal respecteren. „En die twijfels heb ik vooral bij de heer B.”, zei Spong in een verwijzing naar president Desi Bouterse, die met zijn NDP een flinke nederlaag leed in de stembusgang.

Spong kan zich voorstellen dat Bouterse zal proberen een wig te drijven tussen de partijen die nu samen een nieuwe regering willen vormen om te voorkomen dat hij zelf de macht moet opgeven. „Ook zou hij kunnen kiezen voor geweld of kunnen weigeren op te stappen als president. Dan heb je twee presidenten”, aldus Spong.

De in Suriname geboren Spong verloor vrienden en vakgenoten tijdens de Decembermoorden in 1982 in Fort Zeelandia en is kenner van het Surinaams recht. Bouterse is veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn aandeel in de Decembermoorden. Hij heeft verzet aangetekend en is nog op vrije voeten. De zaak gaat eind juni verder.