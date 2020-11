Spoedoverleg veiligheidsregio’s over regionale lockdown

De Veiligheidsregio’s Rotterdam-Rijnmond, Zuid Holland Zuid en Twente voeren woensdag ingelast overleg over een dreigende regionale lockdown.

Het kabinet overweegt extra maatregelen voor de zwaarst getroffen regio’s waar de besmettingscijfers maar niet omlaaggaan, zei premier Mark Rutte dinsdag. Hij noemde daarbij de regio’s Rotterdam, Twente en Zuid Holland Zuid (rondom Dordrecht).

Als de cijfers daar niet dalen, wordt een volledige lockdown van kracht en wordt onder meer een avondklok overwogen.

„Wat moet, dat moet”, zegt burgemeester Ahmed Aboutaleb in het AD over de volledige lockdown die dreigt voor de Rotterdamse regio. In dat geval worden winkels en scholen gesloten. „Ik hoop dat het niet nodig is. Maar kijkend naar het middelbare onderwijs is er een reden om die mogelijk te sluiten. Veel besmettingen zijn gerelateerd aan scholen.”

Volgens Aboutaleb is zo’n lockdown ingrijpend voor de Rotterdamse regio. De burgemeester hoopt dat Rotterdammers hun gedrag „nog eens evalueren” en zegt: „Een volledige lockdown is nog erger dan nu, met heel weinig pret. Ons collectieve gedrag heeft ons gebracht waar we nu zijn.”

De Veiligheidsregio Twente, eerder al gekenschetst als een brandhaard van corona, zegt vooral benieuwd te zijn naar de ontwikkeling van de besmettingscijfers, die de laatste dagen dalen. Aan het einde van de week moet dat een beter beeld geven.

Zuid Holland Zuid laat in een reactie weten dat de mogelijke regionale lockdown „ook voor ons nieuws is”. „Dit stond niet op de routekaart die eerder werd aangekondigd. Het wordt wel spannend, want we zijn wel één van de regio’s met de hoogste besmettingen, dus die moeten wel echt omlaag.” De woordvoerder zegt niet van concrete plannen te weten om met nieuwe regionale maatregelen te komen, „maar dat kan morgen na overleg weer anders zijn”.

Voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) Ernst Kuipers zei dinsdagavond in Jinek dat het „ontzettend verdedigbaar” is om in regio’s als Rotterdam-Rijnmond of Zuid Holland Zuid aanvullende maatregelen in te voeren, zoals een avondklok. „De besmettingen zijn daar zes keer zo hoog als in Groningen”, zei Kuipers. Ook Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, zei bij Op1 voorstander te zijn van aanvullende maatregelen in regio’s met een hoog aantal besmettingen.