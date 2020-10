Spoedeisende hulp door corona in gevaar

Het oplopende aantal ziekenhuisopnames vanwege het coronavirus brengt ook de spoedeisende hulp (SEH) van ziekenhuizen in gevaar. Volgens de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) komt het nu dagelijks voor dat patiënten bij een ernstig ongeluk of hartfalen niet meer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis kunnen.

Dat komt doordat de doorstroom van patiënten in ziekenhuizen opstroopt nu de ic’s en verpleegafdelingen vol raken. Daardoor blijven patiënten op de spoedeisende hulp liggen en kunnen er geen meer bij.

„SEH’s hebben gemiddeld 10 tot 15 bedden”, legt NVSHA-voorzitter David Baden uit. „Als de SEH ‘verstopt’ raakt omdat behandelde patiënten niet door kunnen naar de intensive care of een verpleegafdeling en de SEH-bedden vol liggen, dan houdt het op. Dan is de zorg die in soms levensbedreigende situaties noodzakelijk is, onmogelijk.” Dan moet een spoedeisendehulpafdeling sluiten en worden ambulances naar een ander ziekenhuis gestuurd. Dat is inmiddels bij meerdere ziekenhuizen gebeurd.

Ook betreurt Baden het dat de NVSHA niet meer betrokken is in het overleg over het coronabeleid. Dat terwijl de SEH’s een belangrijkere rol spelen dan tijdens de eerst golf. „We zien nu een verschuiving van de ic naar de SEH’s. Waar de eerste golf zich voornamelijk op de ic’s afspeelde gaat het nu vooral om de SEH’s”, aldus Baden. Hij doet een appel op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het OMT om de NVSHA weer te betrekken bij het komen tot coronamaatregelen.