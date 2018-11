Spoeddebat Tilburg: Halloweenfeest in zwembad loopt uit de hand

De Tilburgse gemeenteraad gaat een spoeddebat voeren over een uit de hand gelopen Halloweenfeest in een plaatselijk zwembad. Het feest moest zaterdagavond voortijdig beëindigd worden nadat een groep van zo’n veertig jongeren zich verbaal en fysiek had misdragen.

Vier meisjes werden ingesloten door de groep en moesten in veiligheid gebracht worden. Zwembadbezoekers spreken over aanranding. Na afloop van het feest gooiden jongeren een steen door een ruit en vernielden een rolluik. Er zouden ook jongeren binnen zijn geweest ondanks een zwembadverbod.