Spoeddebat raad A’dam om afvalsoap rond AEB

Oppositiepartijen in de Amsterdamse gemeenteraad roepen het college van B&W van Amsterdam komende woensdag ter verantwoording over de jongste ontwikkelingen rond het noodlijdende afval- en energiebedrijf AEB. Vrijdag maakte het stadsbestuur bekend dat de fusie van AEB met het publieke nutsbedrijf HVC van de baan is en dat AEB nu in de etalage staat voor een commerciële veiling.

Het college sprak eerder een sterke voorkeur uit voor samengaan met HVC. Dat leidde op 11 september tot het opstappen van D66-wethouder Udo Kock (economische zaken), die daarin geen heil zag. Het zou de stad te veel geld kosten en weinig garanties geven op succes. Verkoop aan een marktpartij zou een betere optie zijn, vond Kock. Er was een geïnteresseerde partij, afvalverwerker Beelen, maar die werd door de wethouders Van Doorninck en Dijksma naar eigen zeggen geschoffeerd en haakte af.

Het college liet vrijdag ook weten nog eens 45 miljoen euro in AEB te willen steken, bovenop de 35 miljoen die er al aan is uitgegeven.

Oppositiepartijen in de Amsterdamse raad maken zich boos over de gang van zaken en hebben een spoeddebat aangevraagd. Ze vinden dat Kock voor niets is opgestapt en dat het college miljoenen aan gemeenschapsgeld over de balk gooit. Onder meer VVD, FVD, ChristenUnie en Partij voor de Ouderen roepen het college op het matje.

AEB geldt als een zelfstandig bedrijf, maar met de gemeente Amsterdam als 100 procent aandeelhouder. Het bedrijf verbrandt afval en slib en levert warmte aan duizenden Amsterdamse huishoudens. Al een tijdje kampt AEB met financiële problemen en achterstallig onderhoud. Daarom zijn vier van de zes verbrandingslijnen stilgelegd. Twee daarvan worden binnenkort weer aangezet, meldde het stadsbestuur vrijdag.