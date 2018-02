Spoeddebat over aftreden gedeputeerde

Het aftreden van de Utrechtse ex-gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof heeft een flinke staart gekregen. Vorige week stapte zij op omdat zij vond dat zij verantwoordelijk was voor het financiële debacle rond de Uithoflijn, de nieuwe sneltram in de stad Utrecht. Nu zegt zij, na een radiostilte, dat zij is „opgestapt op basis van leugens”.

Maandag is een spoeddebat in de Provinciale Staten van Utrecht waarin alles duidelijk moet worden. Aanleiding is een rookgordijn rond een gezamenlijke brief van tien verkeerswethouders in de provincie. Nadat alle wethouders hun handtekening hadden gezet onder de tekst, is de tekst inhoudelijk nog aangescherpt en een passage over de Uithoflijn toegevoegd, stellen verscheidene lokale en provinciale politici.

Dat zou zijn gedaan om de twee verantwoordelijke Utrechtse wethouders, Lot van Hooijdonk (GroenLinks) en Victor Everhardt (D66) uit de wind te houden. Zij overleefden een politiek debat in de gemeenteraad.

De aanleg van de Uithoflijn wordt zeker 89 miljoen euro duurder. Driekwart van die kosten komt voor rekening van de provincie. De rest draagt de domstad bij.

Veel partijen in de Provinciale Staten vinden dat de gedeputeerde niet had hoeven te vertrekken. Zij leggen de schuld van het Uithofdebacle bij de wethouders in Utrecht en vinden dat de stad moet opdraaien voor de opgelopen kosten. Ook noemde de ChristenUnie het „schokkend” en „mevrouw Verbeek onwaardig” dat haar eigen partij VVD onlangs in een debat niet wilde ingaan op haar vertrek. „Het is niet relevant meer”, zei VVD’er Willem Joustra.