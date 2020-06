Spoeddebat Halsema begonnen, buiten Stopera applaus voor haar

In de Amsterdamse gemeenteraad is het spoeddebat begonnen over het optreden van burgemeester Femke Halsema tijdens en na een grote demonstratie tegen racisme en politiegeweld, vorige week maandag op de Dam. Buiten de Stopera vond een minutenlange applaus- en lawaaiactie plaats ter ondersteuning van Halsema.

De gewraakte betoging op de Dam trok veel meer deelnemers dan verwacht. Er was gerekend op maximaal 300, maar het waren er waarschijnlijk meer dan 10.000 en zij hielden zich ondanks het dragen van mondkapjes niet aan de coronaregel van 1,5 meter afstand. Halsema koos ervoor om niet in te grijpen, naar eigen zeggen vanwege het grote belang van het recht op demonstreren en ook omdat politie-ingrijpen de gemoederen wellicht zou hebben verhit. Ook zei ze dat ze was verrast door de mensenzee.

Vier oppositiepartijen in de Amsterdamse raad hebben een reeks kritische vragen voor Halsema opgesteld en houden de optie van een motie van wantrouwen open. De VVD, de grootste oppositiepartij van de hoofdstad, beet het spits af.