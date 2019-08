‘Spitsuur’ bij alarmcentrale van ANWB

De alarmcentrale van de ANWB heeft dit weekend 28.000 meldingen van pechgevallen of andere problemen gekregen van vakantiegangers in het buitenland. Een weekeinde ervoor waren het er zelfs 30.000. In beide weekenden zat een zwarte zaterdag met topdrukte op veel snelwegen.

„De meeste pechgevallen waren in Frankrijk; nog steeds het land waar de meeste Nederlanders hun zomervakantie doorbrengen”, aldus een woordvoerder. De ANWB houdt op strategische plaatsen altijd huurauto’s achter de hand om mensen na een pech- of ongeval letterlijk weer op weg te helpen.

Het blijft druk want „komende donderdag is Maria Hemelvaart, een katholieke feestdag, en in onder meer Frankrijk, Italië en Spanje zijn mensen ook op vrijdag vrij. De meeste autogarages zijn dan vier dagen dicht.”