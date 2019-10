Spits krijgt te maken met laagstaande zon

Na het ingaan van de wintertijd in de nacht van zaterdag op zondag moeten automobilisten in de spits weer rekening houden met verblinding door de laagstaande zon. Daarvoor waarschuwt Weeronline.

Maandagochtend komt de zon om 7.25 uur op. Voor mensen die dan onderweg zijn naar school of werk betekent dat dat de zon hen recht in het gezicht kan schijnen.

Door de wintertijd gaat de zon ook eerder onder. De zonsondergang is maandag al om 17.20 uur, precies tijdens de avondspits. Weggebruikers moeten ook dan rekening houden met laagstaande zon.

Maandagochtend kan het zijn dat automobilisten hun autoruiten moeten krabben. In de nacht ervoor kan de temperatuur volgens Weeronline lokaal onder nul komen. Ook in de volgende nachten kan er vorst ontstaan met nachtelijke minima van 0 tot min 2 graden. De kans bestaat dat ook in De Bilt het kwik daalt tot onder het vriespunt. Dat zou dit najaar de eerste keer zijn.